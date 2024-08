Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 42 personnes et en a blessé 163 autres, portant le nombre total de morts à 40 265 et le nombre de blessés à 93 144 depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza.

Il y a encore un certain nombre de victimes piégées sous les décombres et éparpillées sur les routes, car les ambulances et les équipes de la défense civile ne peuvent pas les atteindre.