13 opérations par attaque à la roquette du Hezbollah contre les positions sionistes + vidéo

Le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué que les combattants de la Résistance islamique, en soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable et à la défense du Liban et de sa nation, dimanche 20 octobre 2024, le lieu des militaires du régime sioniste dans les colonies de « Katserin » et « Yeftah » ont été touchés avec précision par un certain nombre de missiles.

Dans le cadre de trois autres opérations, le Hezbollah a mené une attaque au missile contre un poinr de rassemblement de l'armée sioniste dans la caserne de Ma'aliyah Golani, la colonie de Mesgav Aam et la région de Wadi Hunin.

La Résistance islamique du Liban a également tiré un nombre important de missiles sur les positions des forces d'occupation dans les villes de "Admit", "Shlomi" et "Yara", de manière précise.

Lors d'une autre opération, le Hezbollah a attaqué les soldats du régime sioniste stationnés dans la région d'Al-Sadanah, dans les champs occupés de Chebaa, avec plusieurs missiles.

La Résistance libanaise a également rapporté : « Les combattants de la Résistance islamique en soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à leur résistance courageuse et honorable et à la défense du Liban et de sa nation, ont attaqué la base « Filon » dans la ville de « Rosh Bina » située à l'est de la ville occupée. Ils ont également ciblé Safed avec un grand nombre de missiles.

A cet égard, les médias sionistes ont annoncé que 15 équipes de pompiers tentent de maîtriser l'incendie provoqué par les attaques du Hezbollah à Safed, Umiad et Rosh Bina.