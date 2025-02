Commandant de la Marine pakistanaise : la présence de l'Iran à l'exercice Aman en renforce les objectifs

L'amiral Navid Ashraf s’exprimant à l’occasion d’une interview accordée à l'IRNA ce samedi après avoir visité la frégate Jamaran dans le port de Karachi et rencontré le contre-amiral Shahram Irani, commandant des Forces navales de l’Armée de la République islamique d’Iran (NADAJA) : « La présence d'un navire de la marine iranienne pour la première fois dans l'exercice international Aman-25 démontre l'importance de nos relations de bon voisinage et de la coopération étroite entre les deux marines. »

Il a ajouté : « Nous entretenons de très bonnes relations de travail avec nos amis iraniens et nous pensons que la participation de l'Iran à l'exercice Aman renforcera encore la réalisation de nos objectifs communs pour ces manœuvres.»

Le contre-amiral Navid Ashraf a renchéri : « La présence de la frégate, de l'équipe d'opérations spéciales et de la délégation militaire de haut rang de l’Iran à l'événement maritime international de Karachi aux côtés de nous et d'autres pays montre au monde que la marine iranienne est déterminée à travailler avec d'autres pays pour établir la paix et la sécurité dans le domaine maritime, ainsi que pour assurer la sécurité maritime pour nos générations futures. »

« L'exercice Aman va au-delà d'un rassemblement international et reflète notre engagement collectif à coopérer pour maintenir la sécurité en mer. » Nous considérons donc que la présence de l’Iran dans cet exercice est très importante, conformément à l’engagement ferme de ce pays à promouvoir l’ordre et la sécurité dans la région et au-delà », a-t-il insisté.

Selon ce rapport, l'amiral Navid Ashraf, à la tête d'une délégation de haut rang de la marine pakistanaise, a été accueilli à son arrivée à la frégate Jamaran le contre-amiral Shahram Irani, commandant du NADAJA, et le sous-lieutenant Davoud Alizadeh, commandant de la frégate Jamaran de la marine de la République islamique d'Iran.