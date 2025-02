Le bon potentiel des universités virtuelles du monde musulman pour l’essor de la référence scientifique de l’Iran

Seyyed Abdolmajid Ayatollahi, professeur à la faculté de pharmacie de l’Université des sciences médicales Shahid Beheshti et conseiller principal du comité ministériel de coopération scientifique et technologique de l’Organisation de la coopération islamique (COMSTECH), a souligné l’importance de cette initiative.

Le COMSTECH, créé en 1983, vise à renforcer la coopération scientifique et à améliorer les échanges entre les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). M.Ayatollahi, qui a été camarade de classe du professeur Mohammad Iqbal Choudhary, responsable du COMSTECH, à l’Université de Karachi, a été nommé membre du comité d’évaluation de cette université pakistanaise en février 2016.

Lors de la récente réunion du réseau CINVU, organisée en Iran, Ayatollahi a déclaré à l’agence IRNA :

« Ces rencontres, auxquelles participent des pays du monde islamique ainsi que des nations non musulmanes, jouent un rôle essentiel dans l’échange de savoirs et d’étudiants. Jusqu’à présent, elles ont été couronnées de succès dans ce domaine. »

Le professeur de la faculté de pharmacie de l’Université Shahid Beheshti de Téhéran a ajouté que le réseau CINVU, sous l’égide de l’OCI, est actif en Iran dans plusieurs secteurs, notamment les nanotechnologies, les parcs scientifiques et technologiques, ainsi que l’enseignement virtuel, englobant l’ensemble des activités académiques, étudiantes et de recherche.

Concernant l’importance de l’accès à l’éducation pour tous et les obstacles rencontrés par les femmes et les hommes dans certains pays islamiques, il a affirmé : « Priver les gens de l’éducation, quel que soit le prétexte ou le rang social de ceux qui en sont responsables, est le fruit de l’ignorance et du manque de connaissance. Hommes et femmes possèdent une dignité égale. »

Enfin, M.Ayatollahi a souligné que l’objectif fondamental du réseau des universités virtuelles du monde islamique est de promouvoir l’humanité et le partage du savoir entre les pays et les peuples, concluant : « L’éducation doit être un droit universel dont chacun peut bénéficier. »