L'Iran appelle à la justice, au respect et à la paix dans l'ordre mondial

IRNA – L’ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies à Genève a souligné l'engagement de l'Iran envers le multilatéralisme, le droit international et la Charte des Nations Unies, et a appelé à un monde fondé sur la justice, le respect et la paix.

S’exprimant lors de la réunion du Groupe des amis de la Charte des Nations Unies, Ali Bahreini réitère « la ferme engagement de la République islamique en faveur du multilatéralisme, du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. » « Au 80e anniversaire de l’adoption de la Charte des Nations Unies, nous espérons un monde dans lequel la justice, le respect et la paix surmontent l’oppression et la division. », ajoute le haut diplomate iranien.

Le Groupe des amis de la Charte des Nations Unies se réunit au siège onusien en Suisse à un moment où les institutions internationales sont confrontées ces dernières années à des défis en raison des politiques unilatérales de certains pays.