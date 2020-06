Retour en Iran du scientifique iranien Dr. Asgari détenu aux États-Unis

Monsieur le docteur Asgari, 59 ans, a été placé en détention aux États-Unis en novembre 2019 pour avoir contourné les sanctions commerciales américaines, mais il a été arrêté de nouveau par la US Immigration and Customs Enforcement malgré son acquittement par la cour de justice américaine.



Plus tôt mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a écrit sur son Instagram que l'avion transportant le Dr Sirous Agari - scientifique iranien - avait quitté les États-Unis pour l'Iran.



Il y a quelques jours, Zarif avait tweeté: «Les États-Unis ont pris plusieurs scientifiques iraniens en otage - sans inculpation ou sur de fausses accusations -».

Zarif a déclaré que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis n'avait aucun problème et «nous n'avons pas besoin de négociations», ajoutant que l'échange de prisonniers se fera avec la coordination de la section des intérêts des États-Unis à Téhéran.



Dans un contexte connexe, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire lundi que le Dr Asgari reviendrait en Iran dans les deux ou trois prochains jours s'ils (les responsables américains) ne créent pas de nouveaux obstacles.

