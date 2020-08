Un bref aperçu de l'efficacité du système de sécurité et de renseignement en Iran islamique

Ces réactions sont principalement dues à la surprise et à la peur, à la ligne d'inculquer l'innocence de terroristes comme Sharmahd et à justifier le comportement hostile de ces criminels contre la nation iranienne.

Les Américains ont utilisé toutes leurs installations dans la guerre combinée contre l'Iran au cours des deux dernières années dans le cadre de la stratégie de «pression maximale», et de cette manière, les efforts considérables du système dominant pour gagner les guerres de l'information ont été l'un des principaux objectifs. que l'ennemi n'a pas réussi à atteindre.

Cependant, pendant cette période, la propagande médiatique avec "distorsion et inversion" a tenté de déformer l'opinion publique à l'intérieur de l'Iran vers l'autorité et la capacité de l'Iran, en particulier dans le domaine du renseignement.

Un examen des réalisations admirables de l'appareil de renseignement au cours de cette période, cependant, indique la capacité et la priorité de l'appareil de renseignement de la République islamique d'Iran contre les conspirations des services étrangers et de leurs éléments pervers.

Une partie de l'importance extraordinaire de ces succès est due à la structure 100% indigène du renseignement et de la sécurité résultant d'un manque de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères qui ne peuvent être prédites et neutralisées par l'ennemi.

Le recrutement du ministre israélien Gonen Segev, l'arrestation de Ruhollah Zam et Rasoul Danialzadeh, un débiteur bancaire, la découverte du vaste réseau de communication et d'espionnage de la CIA dans la région ainsi que la priorité sur les systèmes de communication des combattants américains ainsi que la chasse de Sharmahd ne sont que quelques-uns des exemples d'opérations de renseignement sophistiquées réussies basées sur l'expertise native de l'Iran, avec des centaines d'autres petits et grands cas, non seulement surpris l'ennemi, mais aussi fait croire à tout le monde que la priorité iranienne en matière de renseignement n'est pas une histoire fictive.

Disposer d'un système de renseignement et de sécurité à jour et efficace pour l'Iran, qui fait face à l'inimitié des systèmes de renseignement les plus puissants du monde, c'est une nécessité et «la sécurité et la stabilité» comme un avantage fiable en Iran est une réalisation coûteuse qui est le résultat d'efforts 24 heures sur 24 dans l'appareil de renseignement et de sécurité du pays.

