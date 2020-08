Lancement de 3 grands projets du ministère iranien du Pétrole avec l'ordre du Président Rohani

Téhéran (IRNA)- Au cours de la dix-septième semaine de l'inauguration d'importants projets nationaux de Développement, de Production et d'Infrastructure avec le slogan de «Sagesse et Espoir pour un Bond en production», le Président Hassan Rohani a ordonné, via la vidéoconférence, la mise en exploitation de trois grands projets du ministère du Pétrole, avec un investissement de 1 570 millions de dollars.

Hassan Rohani a inauguré ces trois projets nationaux dans les provinces de Bushehr et Lorestan avant midi jeudi 6 août. À cet égard, et dans le cadre du programme «Second Bond» du ministère du Pétrole, la mise en exploitation du projet de « Méthanol de Kaveh », du projet pétrochimique de « Pars Kimia du Moyen-Orient » dans la province de Boushehr (sud) et celui de production de catalyseurs dans la province du Lorestan (ouest) ont officiellement commencé par ordre du Président. Un total de 1 570 millions de dollars a été investi dans la construction et l'exploitation de ces projets, qui ont été entièrement financés par le secteur privé.



Avec l'ouverture de ces projets, des emplois durables ont été directement créés pour 2 110 personnes. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**