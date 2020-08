Téhéran rejette les allégations sans fondement de Pompeo

Saeed Khatibzadeh a ajouté: «Les allégations du secrétaire d'État américain sont une sorte de projection et une tentative de détourner l'opinion publique afghane de l'aide de Washington à Daech.»



Khatibzadeh a déclaré que les États-Unis n'avaient pas encore répondu aux demandes du public concernant l'identité des hélicoptères volant pour aider l'Etat islamique dans l'espace aérien contrôlé par l'OTAN en Afghanistan.



Selon l'accord américain avec les talibans, qui a été signé au Qatar le 29 février, 5 000 prisonniers talibans et 1 000 soldats du gouvernement afghan doivent être libérés avant que les négociations internationales puissent commencer.



Environ 4 600 des 5 000 prisonniers talibans ont été libérés à ce jour. Mais la libération de 400 autres prisonniers talibans que le gouvernement afghan qualifie de dangereux criminels est devenue une question difficile.

Les États-Unis, qui ont rendu la situation plus difficile pour le programme de réconciliation nationale de l'Afghanistan en promettant la libération de tous les prisonniers talibans avant le début des pourparlers de paix intra-afghans avec le groupe, cherchent à se libérer de la guerre dans le pays.



Les États-Unis et leurs alliés au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) négocient depuis plus d'un an après la défaite en près de deux décennies d'une guerre dévastatrice en Afghanistan sous prétexte de combattre les talibans et d'éradiquer le terrorisme.

