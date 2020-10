L’embargo sur les armes contre l’Iran prend fin le 18 octobre (Téhéran)

Saïd Khatibzadeh a tenu ce propos ce lundi matin 12 octobre à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaire devant les journalistes, rapporte le correspondant politique de l'IRNA.

Interrogé sur la teneur de la conversation téléphonique du Chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif avec son homologue britannique et son éventuel lien avec la grosse somme d’argent que Londres doit à Téhéran, il a déclaré : « La Grande-Bretagne a une dette définitive envers l'Iran et le montant de cette dette augmente chaque jour en raison du retard dans son remboursement. Ces retards ne sont pas non plus acceptables. »

Concernant le procès de Nazanin Zaghari, Khatibzadeh a déclaré : « La justice iranienne est indépendante et elle purge sa peine conformément à la décision du tribunal ».