Zarif: La normalisation de la coopération défensive entre l'Iran et le monde est une victoire pour le multilatéralisme

Suite à la levée de l'embargo sur les armes, le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit sur sa page Twitter: "Une journée mémorable pour la communauté internationale, qui - au mépris des efforts malveillants des États-Unis - a protégé la Résolution 2231 et le JCPOA." "La normalisation de la coopération en matière de défense entre l'Iran et le monde est une victoire pour le multilatéralisme et la paix et la sécurité dans notre région.", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Aujourd'hui le 18 octobre 2020, l'embargo sur les armes contre l'Iran a été levé conformément à l'annexe 5 du JCPOA et à l'annexe B de la résolution 2231.