Pour Téhéran un Afghanistan prospère et indépendant est «dans l'intérêt de tous»

Téhéran (IRNA) – Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, s’attardant sur le fait que pour la République islamique d'Iran un Afghanistan indépendant, développé, calme, et stable est dans l’intérêt de tous a déclaré : « L'Iran peut être une véritable aide pour les pourparlers inter-afghans dont le résultat sera la fierté et le succès du gouvernement et de la nation afghans et la préservation de leurs réalisations (politiques, économiques et sociales enregistrées depuis ces 20 dernières années).

Réagissant aux récentes affirmations du Secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, selon lesquelles les pays qui font du commerce d'armes avec l'Iran devraient être sanctionnés, Saïd Khatibzadeh a déclaré : « Cette déclaration est le signe le plus manifeste qu'il ne pense pas lui non-plus que les sanctions unilatérales américaines ont abouti.» S'agissant de la crise du Karabakh et des frappes de missiles des deux côtés sur certaines parties de l'Iran, le diplomate iranien a indiqué « La ligne rouge de l'Iran est la sécurité de ses citoyens. Les forces armées ont donné les avertissements nécessaires et ont déclaré que toute attaque contre l'Iran, même par erreur, recevrait une réponse. » Interrogé sur les allégations du Président américain, Donald Trump, selon lesquelles il est désormais « plus difficile » pour le milliardaire de négocier avec Téhéran, Saïd Khatibzadeh a déclaré : « Tant que les États-Unis ne parviennent pas à une conclusion rationnelle que leurs politiques contre l'Iran ont échoué, cela (le durcissement) ne change rien. » Concernant le début des pourparlers Iran-Ukraine à Téhéran sur le crash d'un avion de ligne ukrainien, le diplomate a déclaré : « La délégation ukrainienne est arrivée en Iran et a entamé ses discussions avec l'équipe iranienne ce matin sous la direction du vice-ministre des A.E. pour les affaires juridiques et internationales. »