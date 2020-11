Jahanguiri: L'ère de Trump et son administration belliciste a pris fin

Eshagh Jahanguiri a déclaré sur son compte twitter: "Enfin, avec l'annonce des résultats des élections américaines, l'ère de Trump et de son administration aventureuse et belliciste a pris fin."

"La violation des traités internationaux, les sanctions économiques et inhumaines contre la nation iranienne et le soutien au terrorisme et au racisme faisaient partie de la politique de Trump.", a ajouté l'homme numéro deux du gouvernement iranien.

"La nation iranienne, qui a résisté à la politique de pression maximale de Trump, n'oubliera pas les souffrances causées par la perturbation de leurs moyens de subsistance, le manque d'accès aux médicaments pour les patients et l'assassinat du cher Général Soleimani.", a souligné Eshagh Jahanguiri.

"J'espère que nous verrons un changement dans la politique destructrice des États-Unis et un retour au droit et aux engagements internationaux et au respect des nations.", a déclaré le premier vice-président de la République islamique d'Iran.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench