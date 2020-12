Production de 2,6 millions de tonnes de riz blanc cette année en Iran

Faramak Aziz Karimi s'exprimant dans une interview accordée ce dimanche 6 décembre au journaliste économique de l'IRNA, a déclaré que plus de quatre millions de tonnes de cosses de riz ont été également produites cette année avant d'ajouter : "L'année dernière en raison des fortes pluies, de l'abondance des eaux de surface et du stockage adéquat de l'eau dans les barrages, dans certaines provinces du pays, dont le Khouzestan (sud) et le Golestan (nord), la superficie consacrée à la riziculture a atteint 835 000 hectares.

"Ainsi, l'année dernière, près de 2,9 millions de tonnes de riz blanc ont été produites dans le pays", a fait savoir le directeur général de l'Office des céréales et des produits de base du ministère du Jihad pour l'Agriculture.

