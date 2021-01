Le retour accéléré de l'Iran sur le marché mondial du pétrole

Au cours de ses quatre années au pouvoir Trump a souligné à maintes reprises que, conformément à sa politique anti-iranienne, il réduira à zéro les exportations de pétrole de l'Iran, un rêve qui ne s'est jamais réalisé.

Malgré toutes les pressions et sanctions injustes contre l'Iran, la République islamique a pu se développer dans le domaine du pétrole et de l'extraction de gisements communs de pétrole et de gaz et devenir un exportateur actif de produits pétroliers et pétrochimiques.

Les performances de l'Iran après la mise en œuvre du JCPOA, confirment que si les sanctions sont levées, l'Iran a la capacité de revenir rapidement sur les marchés pétroliers.

Le gouvernement iranien a annoncé le mois dernier son intention de relancer, dans les trois prochains mois, les exportations de pétrole au niveau de l'époque d'avant les sanctions américaines.

Le président iranien Hassan Rohani a également annoncé récemment qu'en 2021 le gouvernement envisage de vendre 2,3 millions de barils de pétrole par jour.

Le Dr. Rohani a ajouté que nous devons utiliser toutes les institutions nationales et internationales pour atteindre nos objectifs pétroliers en vue de regagner notre part dans le marché mondial.

