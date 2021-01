KhatibZadeh: Les Européens partenaires des Américains dans la violation du JCPOA

Saeid KhatibZadeh a déclaré lors d'une conférence de presse: "La Troïka européenne sait que les actions de l'Iran s'inscrivent parfaitement dans le cadre du JCPOA, et tout ce que l'Iran fait, est pour maintenir cet accord."

"Les trois pays européens sont bien conscients que ce qui se passe actuellement est le symptôme d'une maladie. Et cette maladie est la violation répétée et grave du JCPOA par les États-Unis et par les trois pays européens.", a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

"Les actions de l'Iran sont rapidement réversibles, et s'ils veulent guérir la maladie, ils doivent respecter leurs engagements. Si l'Europe et les États-Unis reviennent à leurs engagements, l'Iran reviendra également à ses obligations. L'Action efficace et concrète face à l'action efficace et concrète.", a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

