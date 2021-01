Les sanctions américaines sapent les relations Téhéran-Tokyo

« Les relations irano-nippones sont les plus anciennes entre l'Asie de l'Est et l'Asie occidentale, et les deux pays entretiennent des relations politiques depuis plus de 90 ans. Même maintenant, si la partie japonaise fait preuve d'une stratégie efficace et prend des mesures utiles, les relations entre les deux pays pourront se développer encore plus », indique mardi l’ambassadeur d’Iran à Tokyo, à l’occasion d’une interview au Mainichi shinbun, l'un des journaux japonais à plus haut tirage

Interrogé sur la possibilité du retour des États-Unis au Plan global d’action commun sur le nucléaire (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) le diplomate a déclaré : « L'accord historique nucléaire avait été trouvé après des années d'âpres négociations entre l'Iran et les puissances mondiales. Biden était vice-président des États-Unis au moment de la signature de l'accord et en connaît les détails. M. Biden a précédemment déclaré qu'il respectait l'accord nucléaire et a promis qu'il y reviendrait. Nous surveillons de près la concrétisation de ces paroles ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**