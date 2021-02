La 12e exposition internationale de l'agriculture à Kerman (sud d'Iran)

La 12e exposition internationale de l'agriculture, des intrants, de l'irrigation et des lignes de production des machine agricoles se tiendra au centre des expositions internationales de la province de Kerman dans le but de présenter les atouts et les réalisations de cette industrie et d'ouvrir la voie à des efforts conjoints dans des domaines agricoles.

Cette exposition se tiendra le 16 février au Centre des Expositions internationales de Kerman au sud d'Iran, avec la participation de 70 entreprises actives dans différents secteurs agricoles de 13 provinces iraniennes.

Cette exposition internationale présentera les capacités de différents secteurs agricoles à travers le pays.

Simultanément à l'exposition, la ville de Kerman accueillera la 9e exposition internationale de l'élevage, de la volaille, de la pêche et de l'aquaculture.

