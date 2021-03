Forum Iran-Europe, un pont pour le développement de la coopération commerciale

Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service pour l'action extérieure de l'UE, a déclaré lors de ce forum virtuel : « Il existe un potentiel économique important pour élargir la coopération avec l'Iran, et l'Union européenne est prête à lancer davantage de projets de coopération dans le domaine du commerce et des relations industrielles dans les années à venir. »

Peyman Saadat, ministre adjoint des Affaires étrangères et directeur général du département de l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères était un autre conférencier de ce forum commercial. Se référant aux sanctions sévères contre l'Iran, ce haut diplomate iranien a déclaré : « La valeur du commerce Iran-Europe a diminué de 21 milliards d'euros en 2017 à 4,5 milliards d'euros en 2020. Mais l'Iran, malgré les grands défis auxquels il a été confronté, a prouvé qu'il pouvait continuer sur sa voie même sous pression. »

Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international (ITC), a également assisté à ce forum irano-européen. Cette experte commerciale a décrit l'économie iranienne comme l'une des plus grandes économies du monde et a souligné: « Malgré les sanctions et les défis existants, l'Iran a réussi à faire des progrès économiques en utilisant son potentiel intérieur. »

"Cette conférence est un forum permettant aux entreprises iraniennes et européennes de développer un commerce légitime entre les deux parties.", a déclaré hier Peter Stano, porte-parole du chef de la politique étrangère de l'UE, lors d'une conférence de presse.

