L’accord nucléaire ne peut pas être renégocié (Zarif)

Le ministre iranien des Affaires étrangères a une fois de plus exclu catégoriquement toute renégociation de l’accord nucléaire conclu par l’Iran et six puissances mondiales en 2015, exhortant toutes les parties à se mettre à appliquer l’accord, au lieu de se contenter de faire des gestes (politiques).

«Si 2021 n'est pas 2015 (l'année de la signature de l'accord nucléaire), ce n'est pas 1945 (l'approbation du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU) non plus. Alors changeons la Charte des Nations Unies et supprimons le veto - si souvent abusé par les États-Unis », note le très haut diplomate iranien.

S’attardant sur le fait qu’il désormais inefficace de montrer des muscles Javad Zarif a poursuivi : « Mettons fin aux gestes (politiques) - Nous l'avons fait tous les deux de 2003 à 2012, et cela sans succès. Passons à la mise en œuvre du JCPOA que nous avons tous les deux signé », a conclu le ministre iranien des A.E.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**