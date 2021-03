La professeure japonaise de langue persane et de calligraphie iranienne célébrée pour ses contributions iranophiles

Hossein Divsalar, le conseiller culturel de l'Iran au Japon, tout en louant les activités de cette professeure de langue et littérature persanes, de calligraphie iranienne a déclaré: "Les Iranologues, les islamologues et les professeurs de langue et de littérature persanes au Japon et dans les universitaires japonaise ont joué un rôle unique à faire connaître l'art et la culture iraniens."

"Mme Tsunoda travaille, depuis environ 30 ans, dans le domaine de langue et littérature persanes, ainsi que de la calligraphie iranienne. Ses œuvres sont au sommet de l'art et de la créativité, et nous sommes très heureux de bénéficier de cette capacité dans le domaine culturel.", a ajouté ce diplomate iranien.

Lors de sa présence à l'Ambassade d'Iran a Tokyo, Mme Tsunoda a également remercié le peuple iranien et le conseiller culturel pour leur soutien à ces activités, et a exprimé l'espoir que davantage de mesures pourraient être prises pour présenter la culture et l'art iraniens au peuple japonais.

En plus de sa maîtrise dans les secteurs de langue et littérature persanes, Mme. Hisako Tsunoda enseigne également la calligraphie iranienne à ses étudiants japonais.

Cette professeure et artiste japonaise a récemment organisé le séminaire virtuel "Présentation de l'art de la calligraphie iranienne" avec la participation de passionnés japonais. Une sélection des œuvres de Mme. Tsunoda et six autres artistes japonais, a été présentée lors de l'exposition calligraphique" La Route de la Soie" en Iran. Au cours de cette expo internationale, les calligraphies de cette iranologue japonaise ont été projetées en Vidéo-Mapping sur la Tour Azadi de Téhéran.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench