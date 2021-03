Le représentant d'Iran à son homologue saoudien: Gardez votre argent pour vous-même et laissez tranquille le Yémen

"Mon homologue saoudien est fier d'envoyer beaucoup d'aide financière au Yémen et demande aux autres de faire de même. Mais je leur conseille de garder leur argent pour eux-mêmes et d'arrêter de tuer les Yéménites et de détruire le Yémen.", a déclaré mercredi Mohammad SadatiNejad, conseiller aux droits de l'homme de la mission iranienne au siège de l'ONU à Genève.

"Le fait que vous ayez de l'argent n'est pas une raison pour créer le chaos dans la région, pour soutenir l'extrémisme ou pour massacrer vos adversaires dans le monde entier.", a ajouté ce haut diplomate iranien.

Les remarques du représentant iranien sur les développements au Yémen interviennent alors que le régime saoudien a récemment invité la Turquie à contribuer à la guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, dans une coalition de plusieurs pays arabes et avec l'aide des États-Unis, ont lancé des attaques à grande échelle contre le Yémen, le pays arabe le plus pauvre, depuis le 26 mars 2015, sous le prétexte de renvoyer au pouvoir le président fugitif évincé Abd al-Mansour Hadi.

Les Saoudiens, qui ont tué ou blessé des dizaines de personnes ces derniers jours en bombardant des zones civiles au Yémen, ont menacé de mener de nouvelles attaques.

La guerre contre le Yémen a plongé des millions de Yéménites dans une grave crise sanitaire et alimentaire. Les Nations Unies ont qualifié dans un rapport la famine de la plus grande catastrophe humanitaire du pays.

