L'objectif de l'Iran est d'établir une paix durable en Afghanistan (Zarif)

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, qui est arrivé à Douchanbé pour assister à la neuvième Conférence ministérielle sur le processus Istanbul-Cœur de l’Asie, coprésidée par le Tadjikistan et l'Afghanistan, et pour s'entretenir avec de hauts responsables tadjiks, a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables du pays persanophone.

S’exprimant sur l’objectif de son déplacement à son arrivé au Tadjikistan, Zarif a déclaré : « Je suis très heureux d'avoir l'occasion de me rendre dans le pays voisin, ami et persanophone du Tadjikistan pour assister à la Conférence sur le processus Istanbul-Cœur de l’Asie, et pour une visite bilatérale, et d’avoir l’opportunité de travailler avec les responsables du Tadjikistan et d'autres pays pour l'Afghanistan, lui-aussi un pays voisin qui a des affinités culturelles et religieuses avec nous, afin d’aider nos sœurs et nos frères afghans d’y établir, grâce à des efforts conjoints, une paix durable et d’y mettre fin aux conflits. »

Faisant référence à ses rencontres et ses discussions prévues avec de hautes autorités tadjiks, Javad Zarif a ajouté : « Les relations Iran-Tadjikistan sont anciennes et fraternelles, et j'espère que cette visite pourra jouer un bon rôle dans le renforcement et l'expansion de la coopération bilatérale dans tous les domaines. »

En plus d'assister et de prendre la parole à la conférence et de s'entretenir avec des responsables tadjiks, M. Zarif rencontrera également ses homologues Tadjik, afghan, pakistanais, indien et azerbaidjanais.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**