Lavrov: toutes les sanctions contre l'Iran doivent être inconditionnellement levées (JCPOA)

Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse conjointe avec Mohammad Javad Zarif, en réponse à la question de la correspondante de l'IRNA sur la position de la Russie en tant que membre clé du JCPOA à propos des pourparlers de Vienne et le retour des États-Unis à l'accord nucléaire, a déclaré: "Notre position est assez claire et toutes les sanctions contre l'Iran doivent être levées sans condition, et j'espère que la levée des sanctions contre l'Iran créera plus de coopération."

"Le seul moyen de relancer le JCPOA est que les États-Unis reviennent pleinement à leurs engagements et agissent conformément à la résolution du Conseil de sécurité et de l'ONU. Si les Américains ne le font pas, ils risquent de prendre une mesure dangereuse qui pourrait avoir des conséquences désastreuses.", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Soulignant que la manière de préserver l'accord de Vienne est que les deux parties retournent complètement à cet accord, Sergueï Lavrov a déclaré: "Notre effort est d'aider les Américains à retourner au JCPOA. Nous considérons que l'approche de la partie iranienne à cet égard est positive".

"L'Union européenne est actuellement à Vienne pour coordonner les pourparlers entre l'Iran et le P4 + 1 dans le cadre du JCPOA, mais qu'elle a en même temps imposé des sanctions à un certain nombre de responsables iraniens, ainsi qu'à la Russie. Le fait d'imposer ces sanctions au cours des négociations pour maintenir l'ordre est une grosse erreur. Cette action est encore pire qu'un crime. Nous condamnons toute tentative de perturber le processus du JCPOA.", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench