Le jeu répétitif du «texte » et le « manque de volonté sérieuse» de la part de l'Occident ont prolongé les négociations

Selon l’IRNA lundi, Joseph Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE et coordinateur principal des pourparlers de Vienne, et Hossein Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, ont discuté lundi 14 février des dernières évolutions liées aux pourparlers à Vienne.

Lors de cette conversation téléphonique, Hossein Amir-Abdollahian a remercié les efforts de Joseph Borrell et d'Enrique Mora, le négociateur en chef de l'UE et coordinateur des pourparlers de Vienne, et a déclaré : « Un peu de hâte, des jeux répétitifs avec le texte et un manque de volonté sérieuse pour parvenir à un bon accord à Vienne par l'Occident a conduit à une prolongation inutile des négociations. »

Amir Abdollahian, se référant aux efforts sérieux d'Ali Bagheri, le négociateur en chef de l'Iran, et à la présentation d'initiatives réalistes par l'équipe de négociation iranienne, a déclaré : « Il est nécessaire de prendre en compte les droits et les demandes légitimes de la République islamique d'Iran dans toute proposition ».

« Nous ne reculerons pas sur nos lignes rouges, qui sont basées sur la logique et le réalisme », a insisté le très haut diplomate iranien.

Josep Borrell a appellé à cette occasion toutes les parties à contribuer au progrès des négociations avec souplesse et en tenant compte des capacités et des limites de chacune des parties engagées dans les pourparlers.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench