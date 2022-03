La partie américaine n'a encore pris « aucune initiative pratique » sur la question de la garantie, déplore AmirAbdollahian

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Hossein Amir-Abdollahian, dans une interview avec la chaîne américaine CNN en marge de la Conférence de Munich sur la Sécurité, faisant référence au point de vue de l'Iran sur les pourparlers de Vienne, a déclaré : « Nous sommes optimistes quant à l'issue des pourparlers de Vienne, mais seulement en la partie qui revient à la République islamique d'Iran. Ceci-dit parce que le gouvernement de M. Raïssi a la ferme volonté de parvenir à un bon accord immédiat à Vienne. »

« Nous avons fait de gros efforts ces dernières semaines pour parvenir à un bon accord, et maintenant je peux dire que nous n'avons jamais été aussi proches d'un bon accord », a-t-il déclaré.

Le très haut diplomate iranien a ajouté : « Afin de se rapprocher de ce bon accord potentiel, la délégation iranienne a fait preuve de beaucoup d'initiative et de flexibilité. C'est maintenant le tour des États-Unis et de l'Occident de faire preuve d'initiative et de souplesse. »

« L'initiative et l’ouverture de la partie occidentale peuvent faire aboutir les négociations en quelques heures », a-t-il insisté.

Amir Abdollahian a rappelé : « L'initiative et l’ouverture de la partie occidentale peuvent faire aboutir les négociations en moins de quelques jours voire quelques heures. »

La question de la levée des sanctions américaines et celle des garanties des États-Unis sur leur réintégration pérenne à l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, ne sont toujours pas réglées dans les pourparlers en cours à Vienne.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench