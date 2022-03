« L'Europe n'assume pas sa responsabilité » internationale envers les réfugiés iraniens

Sadegh Rezadoust, lors d'une réunion de travail avec l'ambassadeur de Finlande en République islamique d'Iran, faisant référence à plus de quatre décennies d'accueil du gouvernement de la République islamique d'Iran et de fourniture de services aux réfugiés, a déclaré : « L'Iran a prouvé au cours des 40 dernières années qu’il avait toujours été un soutien majeur des réfugiés et des personnes déplacées et, malgré les difficultés économiques et les sanctions sévères, le pays a fourni des services précieux aux réfugiés et aux immigrants étrangers dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le traitement, les moyens de subsistance, la formation professionnelle et l'emploi. .

Il a ajouté : « 97 % des réfugiés et immigrés afghans vivent avec le peuple iranien et environ 3 % des réfugiés se trouvent dans des zones d'accueil en raison de leur vulnérabilité. »