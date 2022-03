L’Iran soutient une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre (Amirabdollahian)

Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, discutant avec lui de diverses questions régionales et internationales d'intérêt mutuel pour les deux pays, notamment la crise en cours en Ukraine.

"Nous soutenons une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre (...) et sommes prêts à toute assistance pour faire avancer ce processus", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Se transmettant les salutations des présidents iranien et turc, les deux hauts diplomates ont évoqué la prochaine visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Iran afin de développer et d'élargir davantage les relations entre Téhéran et Ankara.

Les relations bilatérales continuent sur la voie du progrès et du développement, et la semaine prochaine, des délégations des deux pays se rendront à Téhéran et à Ankara afin de poursuivre le développement à part entière des relations, a déclaré le ministre iranien.

Amir-Abdollahian a souhaité du succès à la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine à Antalya et a déclaré qu'une délégation du ministère iranien des Affaires étrangères participera également à la réunion d'Antalya.

Çavuşoğlu a souligné que les sanctions ne sont une solution à aucun problème.

Le ministre turc des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné les mesures efficaces et concrètes pour faire avancer les relations bilatérales avec le soutien des deux présidents, qualifiant les relations entre les deux pays de privilégiées et amicales.

Expliquant l'opposition de son pays à l'imposition de sanctions à des pays, Çavuşoğlu a souligné que les sanctions ne sont une solution à aucun problème.

Il s'est également dit préoccupé par l'escalade de la crise ukrainienne, la possibilité d'une catastrophe humanitaire et un afflux croissant de réfugiés et a souligné que l'objectif de la réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Ukraine est d'établir un cessez-le-feu et une paix durable dans la région, ce qui est un effort très important.

Le ministre turc des Affaires étrangères a de nouveau invité son homologue iranien à se rendre en Turquie.

Lors d’un autre entretien avec son homologue russe, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que «Nous sommes opposés à la fois à la guerre et à l'imposition de sanctions. Il va sans dire que les sanctions ne devraient pas affecter la coopération de l'Iran avec aucun pays, y compris la Russie.»

