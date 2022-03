Football amputés: Un Iranien meilleur gardien de but de la Coupe de d'Asie de l'Ouest

La Coupe de football pour amputés d'Asie de l'Ouest et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la Turquie se sont déroulés sur l'île de Kish pendant trois jours avec cinq équipes de la région, l'Iran, l'Ouzbékistan et l'Irak prenant respectivement de la première à la troisième place.

Lors de ce tournoi, l’Iranien Ali Zafari a été reconnu comme le meilleur gardien de but, Kudrat Khodayev de l’Ouzbékistan comme le meilleur joueur et Lénine de l’nde comme le plus jeune joueur du tournoi.