La guerre n'est la solution nulle part dans le monde (chef de la diplomatie iranienne)

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rao ont discuté vendredi de l'état des relations bilatérales, des développements régionaux et internationaux, y compris la crise ukrainienne et les pourparlers de Vienne.

Sur la base des principes de politique étrangère de la République islamique d'Iran et loin de tout double standard, nous ne voyons pas la guerre comme une solution ni en Ukraine, ni au Yémen, en Afghanistan et nulle part dans le monde, a déclaré Amir-Abdollahian.

Se référant au contexte historique des relations entre les deux pays, en particulier l'aide de l'Iran aux réfugiés de guerre polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, le ministre polonais des Affaires étrangères a noté que 1400 ressortissants iraniens sont jusqu'à présent entrés en Pologne depuis l'Ukraine.

Il a ajouté que la Société iranienne du Croissant-Rouge (IRCS) avait envoyé un avion transportant de l'aide humanitaire aux réfugiés en Ukraine en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le ministre des Affaires étrangères a noté que les équipes de secours iraniennes sont prêtes à coopérer avec le CICR et à fournir une assistance humanitaire aux réfugiés ukrainiens en Pologne.

Amir-Abdollahian a salué les efforts déployés par le gouvernement polonais pour aider les réfugiés ukrainiens et aussi pour rapatrier les ressortissants iraniens vivant dans les zones touchées par la crise.

Le ministre polonais des Affaires étrangères a, pour sa part, souligné l'importance d'établir un corridor humanitaire pour l'évacuation des femmes et des enfants ainsi que la fourniture de nourriture et d'assistance médicale aux réfugiés ukrainiens.

Rau a ajouté qu'environ 1,5 réfugiés ukrainiens ont jusqu'à présent fui leur pays vers la Pologne alors que leur nombre devrait atteindre cinq millions, soulignant qu'il serait vital de fournir aux voisins de l'Ukraine un soutien international.

Il s'est félicité également de l'envoi d'une équipe de secours iranienne en Pologne pour aider les réfugiés.