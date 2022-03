Takht-Ravanchi appelle à la condamnation du régime sioniste pour l'assassinat des conseillers iraniens en Syrie

La République islamique d'Iran a envoyé une lettre au Secrétaire général de l'ONU et à l'actuel président du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la responsabilité internationale du régime sioniste dans l'assassinat de conseillers iraniens en Syrie.

Dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU et président actuel du Conseil de sécurité de l'ONU, Majid Takht-Ravanchi, ambassadeur de l'Iran et représentant permanent auprès de l'ONU, a qualifié de criminelle et de terroriste l'action du régime israélien en martyrisant deux conseillers de l'Iran en Syrie.

Ce haut diplomate iranien a demandé à la communauté internationale et au Conseil de sécurité de condamner fermement cet acte provocateur et criminel et de tenir le régime sioniste responsable de ses actes illégaux, qui constituent une grave menace pour la paix et la sécurité internationales.

La lettre indique que la République islamique d'Iran, tout en tenant le régime israélien pleinement responsable de toutes les conséquences de ces actes criminels et en avertissant sérieusement le régime sioniste de commettre des actes aventureux et vicieux dans la région, se réserve le droit de répondre à tout moment à de tels actes criminels sur la base de son droit inhérent à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

Plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh, avait condamné l'attaque au missile israélien à la périphérie de Damas, qui a abouti au martyre e deux officiers du CGRI.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la réponse à de tels crimes contre l'humanité du régime d'apartheid est l'un des principaux objectifs de la Résistance dans la région.

Selon l’IRNA, le 7 mars 2022, le Département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé le martyre de deux gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque criminelle à la roquette par le régime sioniste à la périphérie de Damas.