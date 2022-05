 L'Iran devient l'un des exportateurs de services spatiaux dans la région

Selon le correspondant parlementaire de l'IRNA, Issa Zarepour a déclaré aux journalistes en marge d'une réunion de la commission parlementaire des industries et des mines ce lundi 11 avril : « Lors de la réunion d'aujourd'hui, un rapport a été présenté sur les actions entreprises dans divers domaines au cours des sept derniers mois et sur les plans du ministère des Communications et des Technologies de l'information prévus pour la nouvelle année (1401).

Le Ministre des Communications et des Technologies de l'information a qualifié la mise en œuvre des différentes phases du réseau national d'information d’un des principaux programmes du ministère concerné et a poursuivi : « Sur la base des objectifs fixés, il a été décidé de mettre en œuvre environ 70 % du réseau national d'information cette année. »

M.Zarepour a annoncé que le plan stratégique de la fibre optique pour les foyers et les entreprises est en cours de la mise en œuvre, ce qui peut augmenter la vitesse d'accès des personnes à Internet et au réseau des Communications.

Brossant un tableau positif sur les actions du ministère des Communications et des Technologies de l'information pour le développement dans le domaine spatial, il a déclaré : « Cette année, l'injection du satellite sera stabilisée sur les orbites qui se trouvent à 500 km de la terre.

« Nous avons plusieurs satellites en préparation », a-t-il déclaré, ajoutant que « la République islamique d'Iran devrait bientôt devenir l'un des exportateurs de services spatiaux vers la région et les pays islamiques, car nous sommes l'un des 10 pays capables de construire des satellites locaux ».

« Ces satellites seront également mis à l’orbite avec un lanceur local », s’est-il félicité.

