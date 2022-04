La pression politique sur les journalistes et le «made in France» dans les crimes de guerre au Yémen

Téhéran (IRNA)- Malgré les preuves accablantes des attaques commises par la Coalition militaire d’agression menée par l’Arabie Saoudite et les EAU au Yémen depuis 2015 contre les populations et infrastructures civiles yéménites, la France a continué de livrer des matériels de guerre et à fournir maintenance et formation à ces pays.

Télécharger 42 MB "Nous avons des droits : la liberté d'expression, de caricature, qui a fait couler tant d'encre", déclarait le Président français, Emmanuel Macron, [lors d'un entretien accordé à la revue Le Grand Continent, le 20 novembre 2020]. "Il va falloir défendre les Lumières face à l'obscurantisme. […] Il n'y a de respect possible que si la dignité humaine se place au-dessus de tout, mais le respect ne doit pas se faire aux dépens de la liberté d'expression", ajoutait-il. Mais on assiste à une France où les journalistes ne peuvent pas s'exprimer haut et fort sur ce qui peut concerner certaines informations ou leurs rédactions. Dans ce documentaire d'investigation, deux journalistes français Luc Hermann (Premières Lignes) et Valentine Oberti (Mediapart) montrent de quelle façon des intérêts privés peuvent influer sur l'information dans l'écosystème médiatique actuel en France et comment le pouvoir politique et économique tente régulièrement de bâillonner l'info.