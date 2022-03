Les pourparlers de Vienne ont besoin d'une pause (Josep Borrell)

Selon l’IRNA, Josep Borrell a écrit dans son tweet : « Le texte final est essentiellement prêt et sur la table ».

Le coordinateur européen des pourparlers de Vienne a souligné que lui et ses collègues seraient en contact avec tous les membres de JCPOA et les Etats-Unis pour « surmonter la situation actuelle et finaliser l'accord ».

Le huitième cycle de négociations marathon entre l'Iran et le P4+1 (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) a commencé le 27 décembre 2021 dans la capitale autrichienne après une interruption de cinq mois