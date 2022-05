L'Iran est éligible pour un certificat de statut sans paludisme (OMS)

Selon l’IRNA depuis le ministère de la Santé, le Dr Seyyed Jafar Hossein a déclaré dans un message à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme émis ce lundi 25 avril : « En cette Journée mondiale contre le paludisme, nous devons nous rappeler que même si cette maladie peut être prévenue et traitée, mais en 2020, elle a tué 627 000 personnes et infecté environ 241 millions d’autres. Ces chiffres représentent environ 14 millions de cas et 69 000 décès de plus que l'année précédente », a-t-il averti pour dire :

« Une action immédiate et coordonnée est nécessaire pour remettre le monde sur la bonne voie pour mener la lutte contre cette maladie, ainsi qu’atteindre les objectifs de développement durable fixés contre le paludisme d'ici 2030.

La Journée mondiale contre le paludisme 2022 est marquée par le slogan « Bénéficier de l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ».

Selon cette autorité, l'Organisation mondiale de la santé se concentrera plus que jamais sur le rôle vital de l'innovation dans l'accélération des progrès vers les objectifs mondiaux de lutte contre le paludisme.

M.Hussein a poursuivi : « Ces dernières années, nous avons été témoins d'énormes progrès dans l'élimination du paludisme. La République islamique d'Iran a été en mesure de couper efficacement la transmission indigène du paludisme pendant plus de trois ans et elle est désormais éligible à un certificat sans paludisme. »

Il a noté : « Nous sommes heureux de soutenir la République islamique d'Iran dans la mise à jour de ses stratégies nationales pour cette lutte. »

