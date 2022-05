Ministre des Télécommunications : l'Iran deviendra un hub de distribution Internet et une puissance spatiale

« Nous avons augmenté la capacité de transit Internet du pays de 50% et nous prévoyons de transformer la République islamique d'Iran en un centre de distribution Internet dans la région. », a déclaré le ministre iranien des Télécommunications.

« La première réunion du Conseil suprême iranien de l'espace après 11 ans s'est tenue sous la présidence du président Raïssi et a reçu de bonnes approbations, dont l'une est la stabilisation de l’orbite du LEO (orbite inférieure à 600 km). Dans le passé, nous avions des problèmes dans le domaine des lanceurs, et suite à la mission que le président Raïssi m'ont confiée, nous nous sommes rapprochés un peu plus de notre objectif dans cette direction, et le premier satellite opérationnel a été lancé en orbite avec un lanceur localement fabriqué le 10 mars. Cette année, nous allons consolider notre technologie de la mise en orbite des satellites LEO en lançant de nouveaux satellites. Nous devons devenir le pôle de lancement des satellites LEO dans notre région. L'Iran est l'un des 10 pays qui possède à la fois un lanceur et un satellite fabriqués localement. Nous devons utiliser cette énorme capacité. », a conclu Zarepour.