L'Iran a réussi à gérer « avec succès » le défi posé par la crise du Covid 19

« Le changement climatique dans le monde a entraîné une augmentation de 23 % des maladies », a déclaré le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, lors d'un webinaire avec des représentants d'organisations internationales et des ambassadeurs étrangers, ce mardi 26 avril, rapporte l’IRNA, depuis le ministère de la Santé.

Il a poursuivi : « L'une des maladies qui a touché le monde au cours des deux dernières années est le Covid 19, qui a créé de nombreux problèmes pour les personnes dans différentes dimensions. »

« Pour lutter contre les maladies, nous devons identifier les causes profondes et les racines et les éliminer », a déclaré le Dr Ahmed Al-Mandhari avant d’indiquer : « D'un autre côté, la racine de beaucoup de ces maladies est en dehors du domaine de la santé. Par conséquent, le renforcement de la coopération intersectorielle peut être plus utile que jamais. À cet égard, il est particulièrement important de se concentrer sur les activités en amont. »

Le Directeur général de la région de la Méditerranée orientale de l'OMS a indiqué : « L'Iran s'est engagé à poursuivre sérieusement les activités intersectorielles et, à cet égard, la création d’un Conseil de la Santé et de la Sécurité alimentaire était un excellent pas. »

« Au cours des deux dernières années, le monde a pu donner réponses réussies contre Qovid 29, ce qui a été une expérience très utile pour tous les pays. Les mesures intersectorielles ont été très utiles à cet égard », a-t-il insisté.

