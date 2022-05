Représentant des Juifs au Parlement iranien : Le régime sioniste « ne comprend que le langage de la force »

Homayoun Sameyah, le représentant des Iraniens juifs à l'Assemblée consultative islamique, dans une interview avec un journaliste parlementaire de l'agence de presse Fars, faisant référence à la prochaine Journée de Qods dédiée à la cause palestinienne et célébrée annuellement le dernier vendredi du mois béni du Ramadan, a déclaré : « Le régime sioniste ne comprend pas le langage de la diplomatie et nous devons parler à ce régime par la force. »

Il a ajouté : « L'expérience nous a montré qu’à chaque fois que des pays ont essayé de parler au régime sioniste par la diplomatie, cette méthode était inefficace contre les sionistes, et les actions du régime ont montré qu'il fallait lui parler par la force. »

Il a déclaré : « Comme nous l'avons vu, depuis les dernières décennies, jamais le compromis, ni les négociations avec le régime sioniste n’avaient utilité et ils n’ont porté rien. Aujourd'hui il paraît que la seule façon d'affronter ce régime est la Résistance armée du peuple palestinien. »

« Les relations diplomatiques et politiques de certains pays arabes avec le régime sioniste sont vouées à l'échec, et un sort amer attend ces pays », a prévenu le député juif iranien.

« Les récents affrontements entre le peuple palestinien à la mosquée d’al-Aqsa et les forces militaires du régime sioniste ont montré qu'il est opposé aux relations diplomatiques avec Israël et qu’il condamne tout compromis et relations diplomatiques avec le régime », a-t-il ponctué.

