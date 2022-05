Les frontières maritimes d’Iran bien contrôlées par la Marine du CGRI

« Nos frontières maritimes sont dans les meilleures conditions et nous avons une bonne et forte présence. », a déclaré le général Ali Tangsiri dans une interview exclusive accordée au correspondant politique de l'IRNA samedi.

« Nous ne permettrons à aucun pays régional ou transrégional d'interférer dans nos eaux et nos intérêts. », a ajouté le commandant de la marine du CGRI.

« Aujourd'hui, la marine du CGRI, doté d’un plein contrôle dans tout le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et toutes les côtes sud et nord du pays, surveille tous les mouvements d'ennemis et d'étrangers. Et si nous sentons une moindre menace pour les ressources et les intérêts du système sacré de la République islamique, nous ferons face à ces mouvements avec une réponse coercitive et regrettable. », a martelé le haut gradé iranien.