La présence des forces navales du CGRI dans le détroit d'Ormuz suscite la crainte des ennemis

Le contre-amiral Alireza Tangsiri, commandant de l'unité navale du CGRI, a qualifié, lundi lors d'une réunion à Hormozgan, le CGRI d'organisation militaire populaire qui, s'appuyant sur le peuple iranien, continue de résister à l'arrogance.

Il a salué la capacité de combat et l'état de préparation accrus de la marine du CGRI, ajoutant que s'appuyant sur l'extraordinaire capacité de la nation, la marine a mené à bien ses tâches.

Selon Tangsiri, aujourd'hui, la marine du CGRI surveille et contrôle tous les mouvements d'ennemis et d'étrangers dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et l'ensemble des côtes sud et nord.

Il a souligné que la Marine est prête à répondre résolument à toute menace contre les intérêts de la République islamique.

