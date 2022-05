Raïssi a qualifié de «logiques» les positions du Koweït sur les conspirations régionales

Ebrahim Raïssi a félicité l'émir du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et le peuple de son pays lors d'un appel téléphonique mardi après-midi, et a déclaré que «Que Dieu bénisse la nation voisine et amie du Koweït et tous les musulmans avec les bénédictions de l'Aïd al-Fitr. Le rapprochement des cœurs musulmans à de telles occasions augmente la cohésion entre les pays islamiques».

Le président Raïssi a exprimé l’espoir de rencontrer l'émir du Koweït à Téhéran, et a ajouté que l'augmentation des réunions mutuelles entre les responsables des deux pays pouvaient rendre plus opérationnelles et activer les capacités existantes pour améliorer le niveau de coopération bilatérale.

Raïssi a qualifié les positions du Koweït sur les conspirations régionales de logiques, rappelant les bonnes relations entre l'Iran et le Koweït dans le passé, et soulignant que les relations Iran-Koweït en tant que deux vieux amis devraient retrouver leur véritable potentiel.

L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a pour sa part félicité le président et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a déclaré «Nous sommes profondément satisfaits de la nouvelle approche et de l'importance que la République islamique d'Iran attache au développement des relations avec les pays voisins et amis pendant votre mandat.»

L'émir du Koweït, pour sa part, a exprimé l'espoir d'accueillir le président Raïssi, soulignant que les rencontres entre les responsables des deux pays, en particulier les hauts responsables de l'Iran et du Koweït, pouvaient contribuer à élargir les relations entre les deux pays et à renforcer les efforts conjoints pour garantir des avantages mutuels.

