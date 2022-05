Téhéran appelle l’ONU à faire face aux effets négatifs des sanctions

Selon l'IRNA, dans un discours devant la commission du renseignement de l'Assemblée générale des Nations Unies, Majid Takht-e Ravanchi, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a condamné mercredi 4 mai, les sanctions unilatérales et illégales imposées contre les pays et les nations et a déclaré : « Les sanctions ont exacerbé les problèmes économiques, commerciaux et financiers des pays sous sanctions et ont entravé l'accès aux équipements médicaux et aux matières premières en affaiblissant leur croissance économique et en restreignant l'accès aux financements étrangers. »

Utilisation de certain pays des technologies modernes propriétaires pour déformer et falsifier la réalité

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a déclaré que, malheureusement, certains pays continuaient d'utiliser leurs technologies de communication modernes propriétaires pour déformer et falsifier les réalités d'autres pays, en particulier des pays en développement, et ainsi ternir l'image et les intérêts de ces pays; cette situation défavorable doit attirer immédiatement l'attention de la communauté internationale.

Téhéran appelle à la poursuite des efforts de l'ONU pour lutter contre l'islamophobie

Se référant au phénomène croissant de l'islamophobie en Occident, Takht-e Ravanchi a indiqué : « L'atmosphère de haine envers l'islam et les musulmans dans le monde, qui est provoquée par les médias anti-islamiques et la rhétorique provocatrice et fanatique de certaines personnalités politiques occidentales, est un sujet de grande préoccupation. »

« Il est temps que la communauté internationale condamne le phénomène de l'islamophobie et prenne les mesures nécessaires pour combattre l'islamophobie et la violation des droits fondamentaux des musulmans » a-t-il ajouté.

« Nous appelons le département des communications mondiales des Nations Unies à poursuivre ses efforts pour lutter contre ce phénomène, notamment en commémorant le 15 mars comme Journée mondiale de lutte contre l'islamophobie » a souligné le haut diplomate iranien.

