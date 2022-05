Montée des consultations des pays de la région avec l'Iran ; l'émir du Qatar se rend en Iran

Selon l'IRNA, suite à la nouvelle politique et à l'attention particulière accordée aux voisins dans le domaine de la politique étrangère du gouvernement Raïssi, le nombre et le niveau des consultations entre l'Iran et les pays de la région ont considérablement augmenté, de sorte que quelques semaines après la visite réussie du président iranien au Qatar, l'émir du Qatar va se rendre en Iran à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang.

Au cours de cette visite, les accords politiques et économiques entre les deux pays, qui ont été conclus lors de la visite du président iranien Ebrahim Raïssi au Qatar, doivent être suivis.

Téhéran et Doha ont également signé des accords de coopération dans certains domaines liés à la Coupe du monde de football 2022.

Au cours de ce voyage, des discussions auront lieu sur les moyens de recevoir des avoirs bloqués de l'Iran. Auparavant, certains chefs d'État et responsables des pays de la région avaient discuté de la question avec des responsables iraniens.

Pendant la courte période de l'installation du nouveau gouvernement, plusieurs voyages ont été effectués en Iran par des responsables régionaux.

