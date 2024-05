France : le port du voile par les femmes musulmanes a augmenté de 50%

Au cours de la dernière décennie, l'usage du voile parmi les femmes musulmanes en France a notablement augmenté, comme le montre une étude récente du Figaro Magazine, qui compare les années 2008-2009 et 2019-2020. Selon les données citées par le JDD, ce phénomène touche plus largement les femmes de toutes origines, avec une hausse de 18% à 26% pour l'ensemble des femmes musulmanes.

Cette tendance est encore plus prononcée chez les femmes immigrées. Par exemple, le port du voile chez les femmes du Maghreb est passé de 23% à 37% pour les immigrées. La même dynamique est observée chez les femmes originaires de l'Afrique subsaharienne et de la Turquie ou du Moyen-Orient, où l'augmentation est respectivement de 12% à 28% et de 22% à 39% chez les immigrées.

Mais il ne s’agit pas seulement de la question de l’hidjab. En général, la transmission familiale de l'affiliation religieuse est plus forte dans les familles musulmanes, toutes origines géographiques confondues, que dans les foyers chrétiens : 91 % des personnes élevées dans des familles musulmanes continuent à revendiquer la religion de leurs parents, selon les enquêtes Ined-Insee, contre seulement 67 % des personnes élevées par des parents catholiques, rapporte Le Figaro Magazine.

Cette transmission monte à 97 % dans les familles originaires de Turquie, du Moyen-Orient ou d'Afrique sahélienne.