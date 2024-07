L'IBO 2024 a accueilli plus de 800 élèves, dirigeants, observateurs et invités de plus de 80 pays.

Arash Samadi et Pourya Nouri-Niarki ont remporté des médailles d'or, tandis que Sepehr Chachi et Mohammad-Reza Yazdkhasti ont obtenu des médailles d'argent, a rapporté l'IRIB.

L'IBO 2023 s'est déroulé aux Émirats arabes unis. L'équipe iranienne s'est classée troisième en remportant deux médailles d'or et deux médailles d'argent.