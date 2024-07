Pezeshkian prête serment en tant que 9e président de l'Iran

En présence des délégations étrangères venues de plus de 80 pays, le président iranien Masoud Pezeshkian a prêté serment devant le Parlement, ce mardi 30 juillet.

« En tant que président, en présence du Saint Coran et devant la nation iranienne, je jure à Dieu tout-puissant que je sauvegarderai la religion officielle, le système de la République islamique et la Constitution du pays. Je consacrerai toutes mes capacités et mes qualifications à l'accomplissement des responsabilités qui me sont confiées, et je me consacrerai au service du peuple et à l'élévation de la nation, à la promotion de la religion et de l'éthique, au soutien de la droiture et à l'expansion de la justice », a déclaré le président Pezeshkian.