Drapeau de la Résistance : Sayed Hassan Nasrallah

Sayed Hassan Nasrallah était le drapeau de la Résistance, brandi haut et fort face aux démons tyranniques et pillards. Il était la voix éloquente et le courageux défenseur des opprimés. Extrait des sermons de la prière du vendredi prononcés par l’imam Khamenei, 4 octobre 2024

Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah Hassan Nasrallah