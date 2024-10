La prière de ce vendredi 4 octobre de Téhéran sera dirigée par l'Ayatollah Khamenei

A l'issue de la cérémonie et suite à la mort en martyre du porte-drapeau de la Résistance et de la liberté de Qods et de la Palestine, Seyyed Hassan Nasrallah et à la veille du premier anniversaire de l'Opération du Déluge d'Alaqsa, menée par les combattants de la Résistance islamique de Palestine, la prière du vendredi de cette semaine de Téhéran aura lieu sous la direction du Guide suprême de la Révolution islamique au mosallah de l'Imam Khomeini de Téhéran.