L’ambassadeur de Russie : rien ne prouve une intention de l’Iran de fabriquer une arme nucléaire

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya 24, Alexeï Dedov a répondu à une question sur les déclarations attribuées à des responsables iraniens concernant une possible sortie de l’Iran du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), en réaction aux menaces des pays occidentaux de prolonger les sanctions contre Téhéran:

« Je pense qu’il faut interpréter ces propos comme un avertissement adressé aux pays occidentaux face aux pressions qu’ils exercent sur l’Iran», a-t-il précisé.

Il a rappelé qu’en réalité, « l’Iran est l’un des pays qui respecte ce traité avec rigueur et ponctualité. L’Iran a fait l’objet du plus grand nombre d’inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et aucune preuve ne permet d’affirmer qu’il planifie la fabrication d’une arme nucléaire. »

L’ambassadeur russe a conclu : « Au contraire, c’est l’Occident qui cherche à pousser l’Iran à adopter des mesures plus radicales. Toutefois, nous espérons que l’Iran ne se laissera pas entraîner dans ce type de provocations. »