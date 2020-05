La politique de principe de l'Iran est de renforcer les relations avec l'Irak (Rohani)

Le président iranien Hassan Rohani a félicité l'arrivée de l'Aïd al-Fitr à l'avance et s'est déclaré satisfait que le processus politique en Irak aujourd'hui ait atteint un résultat positif et que tous les groupes et tribus irakiens soient côte à côte et que le nouveau cabinet ait obtenu un vote de confiance. «La stabilité politique en Irak est importante pour la région, et ce sera certainement une condition préalable pour que l'Irak retrouve un rôle de premier plan dans la région».

Aujourd'hui, les pays de la région sont confrontés à de nombreux problèmes, tels que la chute des prix du pétrole, la propagation des coronavirus, des problèmes de sécurité et, surtout, l'ingérence américaine dans les affaires intérieures des pays, a-t-il déclaré, ajoutant: «Le renforcement des relations globales et de la coopération entre amis peut être un moyen de surmonter les problèmes.»



Rohani a déclaré que la politique clé de l'Iran est de renforcer les relations et la coopération globale avec l'Irak, ajoutant «La République islamique d'Iran est aux côtés du gouvernement et de la nation irakiens comme avant, et favorise la protection de la souveraineté irakienne et la non-ingérence des puissances étrangères dans l'avenir du gouvernement et du peuple du pays.»

Le président a souligné l'importance de développer les relations économiques et la coopération entre l'Iran et l'Irak, ajoutant: «Nous devons essayer de ramener les échanges commerciaux entre les deux pays à la routine précédente en observant pleinement les protocoles de santé à toutes les frontières communes».



Le président Rohani a également exprimé l'espoir qu'à l'avenir le niveau des relations économiques entre les deux pays augmentera plus qu'auparavant grâce à la planification.



Pour sa part, le président irakien Barham Salih a félicité l'arrivée de l'Aïd al-Fitr dans les prochains jours et a souhaité l'acceptation des prières pendant le mois sacré du Ramadan, soulignant la nécessité de développer davantage les relations et la coopération entre les deux pays.

Se référant à l'importance des relations politiques entre les deux pays, le président irakien a souligné que la stabilité et la sécurité de l'Irak nécessitaient une coopération entre les pays amis et voisins, en particulier avec la République islamique d'Iran.



Expliquant les efforts et les activités politiques de divers groupes et partis irakiens pour nommer un Premier ministre en Irak, Barham Salih a déclaré: La réalisation de la souveraineté de l'Irak est une nécessité indéniable qui doit être reconnue pour prendre des décisions à l'avenir, et les puissances étrangères ne doivent pas interférer dans la détermination de l'avenir du pays.

Faisant référence à l'ingérence destructrice des puissances étrangères dans la région, le président irakien a déclaré: «La région du Moyen-Orient ne peut tolérer de nouvelles crises et à cet égard, l'ingérence des étrangers dans la région doit cesser rapidement».

